Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Работники ГБР завершили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины Рената Кузьмина. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства - указали в ГБР.

Действия беглого нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним

В сентябре 2023 года суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Рената Кузьмина. Сейчас он находится в розыске.

По материалам ГБР Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.