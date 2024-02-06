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Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 12:50  •  2552 просмотра

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.

Работники ГБР завершили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины Рената Кузьмина.  Обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

 Детали

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

 В частности, начиная с марта 2021 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства

- указали в ГБР.

 Действия беглого нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).  Ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним

В сентябре 2023 года суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Рената Кузьмина. Сейчас он находится в розыске.

По материалам ГБР Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Кримінальну справу щодо нардепа-втікача Рената Кузьміна направлено до суду
Criminal case against fugitive MP Renat Kuzmin sent to court
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Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.

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