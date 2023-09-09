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Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-втікача Рената Кузьміна

Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-втікача Рената Кузьміна

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа Рената Кузьміна. Як повідомили у ДБР, наразі нардеп підозрюється у державній зраді, передає УНН.

Деталі

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Додамо

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Підозрюваного оголошено в розшук.

За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Досудове розслідування триває.

Раніше

Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця” у вчиненні низки злочинів.

Зокрема, у період 2008-2010 років Кузьмін як заступник генпрокурора на той час за попередньою змовою у групі із директором ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця” вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця”..., самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій самовільно зайнятій державній земельній ділянці рекреаційного призначення.

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