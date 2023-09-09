Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего нардепа-беглеца Рената Кузьмина

ukru
15:57 • 16372 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 51599 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 78843 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 62204 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66202 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106187 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128722 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161709 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193229 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137074 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 30804 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116612 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101561 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 80259 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61189 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161704 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193224 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136506 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143284 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 12551 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61189 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116612 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153652 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160659 просмотра
Актуальное
Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего нардепа-беглеца Рената Кузьмина

Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего нардепа-беглеца Рената Кузьмина

Киев • УНН

 • 300035 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Рената Кузьмина. Как сообщили в ГБР, сейчас нардеп подозревается в государственной измене, передает УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Добавим

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Подозреваемый объявлен в розыск.

По материалам ГБР Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю Генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” в совершении ряда преступлений.

В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин как заместитель генпрокурора в то время по предварительному сговору в группе с директором ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица”. ..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этом самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы