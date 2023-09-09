Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего нардепа-беглеца Рената Кузьмина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Рената Кузьмина. Как сообщили в ГБР, сейчас нардеп подозревается в государственной измене, передает УНН.
Детали
В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.
Добавим
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Подозреваемый объявлен в розыск.
По материалам ГБР Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее
Как сообщал УНН, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю Генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” в совершении ряда преступлений.
В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин как заместитель генпрокурора в то время по предварительному сговору в группе с директором ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица”. ..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этом самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.