Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  28174 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  46656 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  101567 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  131132 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  148022 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  178491 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  231748 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  250774 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  232407 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252686 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 12:06  •  9057 просмотра

Read in English

Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.

Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении за финансирование росгвардии во временно захваченном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, который уже подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму

- говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в частности, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей, указали в СБУ.

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз.

Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Как сообщается, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет рф, платя налоги и сборы

- указали в СБУ.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и квартирах фигурантов в Киеве правоохранители обнаружили документацию, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности и ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, указали в СБУ.

Напомним

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

В тот же день Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
kyievo-pecherska-lavraКиево-Печерская лавра
kievКиев
Нардепу Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування росгвардії у Криму
MP Shufrich is served a new suspicion notice for financing the Russian Guard in Crimea
Новости по теме

Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.

Криминал и ЧП •   •  9057 просмотра
Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС

Немецкий фрегат "Гессен" был отправлен в Красное море для участия в предстоящей военно-морской миссии ЕС по защите торговых судов от нападений хуситов в Йемене.

Новости Мира •   •  7823 просмотра
Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС

В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины

Тело пожилого мужчины было найдено в частном доме в Белой Церкви Киевской области после того, как вспыхнул пожар, и женщина, которая нашла своего бывшего мужа без сознания, вызвала полицию и врачей, которые констатировали его смерть.

Криминал и ЧП •   •  9125 просмотра
В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины

В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

Группа Нафтогаз сообщила, что две новые газовые скважины, запущенные в Украине на этой неделе, дают 550 000 кубометров газа в сутки.

Экономика •   •  9712 просмотра
В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

Следователи ООН установили, что Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов с помощью 58 кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2023 год, чтобы помочь финансировать свою программу создания ядерного оружия.

Новости Мира •   •  9605 просмотра
ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.

Война •   •  13709 просмотра
Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксперт объяснила, что уменьшение биткоина вдвое происходит каждые четыре года и снижает вознаграждение за добычу новых блоков, стремясь контролировать инфляцию и ограничивая общее предложение биткоина, что потенциально может повысить его стоимость из-за сокращения предложения.

Экономика •   •  46656 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год

Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.

Война •   •  12132 просмотра
Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год

В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине

Болгария собирается преследовать рф за военные преступления, совершенные во время ее вторжения в Украину, внеся изменения в свой уголовный кодекс, чтобы разрешить универсальную юрисдикцию в таких делах.

Война •   •  13298 просмотра
В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине

Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР

Украинские киберспециалисты взломали российскую программу управления беспилотниками, лишив врага возможности настраивать, контролировать и обновлять беспилотники.

Война •   •  10585 просмотра
Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР