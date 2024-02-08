Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму
Киев • УНН
Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.
Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении за финансирование росгвардии во временно захваченном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, который уже подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму
Отмечается, что в частности, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей, указали в СБУ.
Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз.
Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".
Как сообщается, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.
Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет рф, платя налоги и сборы
Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и квартирах фигурантов в Киеве правоохранители обнаружили документацию, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности и ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, указали в СБУ.
Напомним
15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.
Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.
В тот же день Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.
Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму
Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.
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