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The Guardian

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Армія рф втратила майже 400 військових за добу на Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема 5 осіб поповнили обмінний фонд

Київ • УНН

 • 22744 перегляди

За минулу добу у запеклих боях на Лимансько-Куп'янському напрямку українські військові знищили 138 одиниць російської зброї та військової техніки, а також знешкодили 97 ворожих безпілотників.

Армія рф втратила майже 400 військових за добу на Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема 5 осіб поповнили обмінний фонд

138 одиниць озброєння та військової техніки противника було уражено, також бійцям ЗСУ вдалося знешкодити високотехнологічні РЕБ та зірвати 97 дронів окупантів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає УНН.

У смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбуваються жорсткі бойові дії. (..) 11 бойових зіткнень трапилося, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 398 окупантів, ще 5 поповнили обмінний фонд

– сказав Євлаш.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", російські загарбники втратили на Лимано-Куп’янському напрямку 138 одиниць озброєння та військової техніки.

Було уражено, серед яких 6 БМП, 5 МТЛБ, 10 гармат різних типів, ще 15 автомобільної техніки, 1 система ППО "Стріла-10". 

 – сказав посадовець.

Крім того, за словами речника, минула доба видалась врожайною на враження високотехнологічних зразків озброєння росіян.

"РЕБ "Дзюдоїст" та "Стріж", останній більш окопний, який призначений для подавлення наших дронів, радіус дій 1,5 км, характеризується тим, що оператор різко втрачає картинку та керування дроном.

 – розповів Євлаш.

 Він також зазначив, що бійцями ЗСУ було знищено або зірвано 97 дронів вс рф -  це "Орлан", "Ланцет" та інші.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються атакувати, зокрема й поблизу Табаївки на Харківщині. Проте вони там знаходиться в максимально не вигідному положенні. Сили оборони займають панівні висоти.

Російські окупанти не можуть зараз проводити великі масштабні операції, тому обирають точково - там де бачить свою доцільність. Наразі плацдарм поблизу так званого Торського виступу є ключовим для рф, оскільки там є річка Чорний Жеребець, яка є бар’єрним рубежем і по якій буде легше тримати оборону.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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