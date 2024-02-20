рф намагається атакувати поблизу Табаївки, проте вона там у не вигідному положенні – Євлаш
Київ • УНН
Російські війська намагаються наступати в районі Табаївки в Харківській області, але опинилися в невигідному становищі через те, що українські війська зайняли панівні висоти.
Російські окупанти намагаються атакувати, зокрема й поблизу Табаївки на Харківщині. Проте вони там знаходиться в максимально не вигідному положенні. Сили оборони займають панівні висоти.
Про це журналісту УНН повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
На Куп’янському напрямку противник продовжує також активізувати свої сили, резерви, які там є. Намагається атакувати, зокрема й поблизу Табаївки в тому числі. Однак там знаходиться в максимально не вигідному положенні, оскільки місцевість на тому напрямку має певні особливості, там яри й ми займаємо панівні висоти
За його словами, противник під час розгортання своїх бойових порядків зазнає одразу вогневого ураження, що не дає йому нагоди нормально розгорнутися й висунутися далі в наступ. "Крім того, (ворог – ред.) намагається й надалі атакувати Синьківку з метою просунення далі до Куп’янська.
Переважно - це все ті самі лобові штурми. Намагається використовувати артилерію, дрони та важку техніку
Доповнення
В кінці січня у ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині.