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рф намагається атакувати поблизу Табаївки, проте вона там у не вигідному положенні – Євлаш

рф намагається атакувати поблизу Табаївки, проте вона там у не вигідному положенні – Євлаш

Київ • УНН

 • 235789 перегляди

Російські війська намагаються наступати в районі Табаївки в Харківській області, але опинилися в невигідному становищі через те, що українські війська зайняли панівні висоти.

Російські окупанти намагаються атакувати, зокрема й поблизу Табаївки на Харківщині. Проте вони там знаходиться в максимально не вигідному положенні. Сили оборони займають панівні висоти.

Про це журналісту УНН повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

На Куп’янському напрямку противник продовжує також активізувати свої сили, резерви, які там є. Намагається атакувати, зокрема й поблизу Табаївки в тому числі. Однак там знаходиться в максимально не вигідному положенні, оскільки місцевість на тому напрямку має певні особливості, там яри й ми займаємо панівні висоти

- розповів Євлаш. 

За його словами, противник під час розгортання своїх бойових порядків зазнає одразу вогневого ураження, що не дає йому нагоди нормально розгорнутися й висунутися далі в наступ. "Крім того, (ворог – ред.) намагається й надалі атакувати Синьківку з метою просунення далі до Куп’янська.

Переважно - це все ті самі лобові штурми. Намагається використовувати артилерію, дрони та важку техніку

- сказав Євлаш.

Доповнення

В кінці січня у ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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