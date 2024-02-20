рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Российские оккупанты пытаются атаковать, в том числе и вблизи Табаевки на Харьковщине. Однако они там находится в максимально не выгодном положении. Силы обороны занимают господствующие высоты.

Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

На Купянском направлении противник продолжает также активизировать свои силы, резервы, которые там есть. Пытается атаковать, в том числе и вблизи Табаевки в том числе. Однако там находится в максимально не выгодном положении, поскольку местность на том направлении имеет определенные особенности, там овраги и мы занимаем господствующие высоты - рассказал Евлаш.

По его словам, противник при развертывании своих боевых порядков испытывает сразу огневое поражение, что не дает ему возможности нормально развернуться и выдвинуться дальше в наступление. "Кроме того, (враг - ред.) пытается и в дальнейшем атаковать Синьковку с целью продвижения дальше к Купянску.

Преимущественно - это все те же лобовые штурмы. Пытается использовать артиллерию, дроны и тяжелую технику - сказал Евлаш.

Дополнение

В конце января в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаевки на Харьковщине.