рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
Киев • УНН
Российские войска пытаются наступать в районе Табаевки в Харьковской области, но оказались в невыгодном положении из-за того, что украинские войска заняли господствующие высоты.
Российские оккупанты пытаются атаковать, в том числе и вблизи Табаевки на Харьковщине. Однако они там находится в максимально не выгодном положении. Силы обороны занимают господствующие высоты.
Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
На Купянском направлении противник продолжает также активизировать свои силы, резервы, которые там есть. Пытается атаковать, в том числе и вблизи Табаевки в том числе. Однако там находится в максимально не выгодном положении, поскольку местность на том направлении имеет определенные особенности, там овраги и мы занимаем господствующие высоты
По его словам, противник при развертывании своих боевых порядков испытывает сразу огневое поражение, что не дает ему возможности нормально развернуться и выдвинуться дальше в наступление. "Кроме того, (враг - ред.) пытается и в дальнейшем атаковать Синьковку с целью продвижения дальше к Купянску.
Преимущественно - это все те же лобовые штурмы. Пытается использовать артиллерию, дроны и тяжелую технику
Дополнение
В конце января в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаевки на Харьковщине.
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
Российские войска пытаются наступать в районе Табаевки в Харьковской области, но оказались в невыгодном положении из-за того, что украинские войска заняли господствующие высоты.
россия отказалась от международного расследования смерти навального
кремль отвергает требования независимого международного расследования смерти российского оппозиционного политика алексея навального в тюрьме.
"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути
По словам вице-премьер-министр Украины, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов, следовавших транзитом в Германию, как очередную политическую провокацию, направленную на раскол между Украиной и Польшей.
В Донецке новый "хлопок": виднеется дым в районе здания так называемого "правительства днр"
В районе здания так называемого "правительства днр" в Донецке поднялся дым после сегодняшнего обстрела.
Задерживали и незаконно конвоировали граждан в оккупации: завершено расследование в отношении "правоохранителей" захватчиков
Завершено расследование против двух коллаборационистов, которые во время российской оккупации выполняли правоохранительные функции в Купянском районе, незаконно задерживая и конвоируя граждан, пока регион не был освобожден в сентябре; теперь им грозит от 12 до 15 лет заключения, если их признают виновными.
"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова
Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота.
Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света
В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии более трех тысяч горожан остались без света. Сейчас энергетики работают над ликвидацией аварии.
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
россия не может сейчас проводить широкомасштабные операции, поэтому она нацелена на такие места, как плацдарм у Торского выступа, чтобы закрепиться и продолжить наступление вдоль реки Черный Жеребец.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели в СИЗО из-за удовлетворительного состояния здоровья
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в следственный изолятор.
Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими
Польские протестующие планируют более строго заблокировать движение на пограничных пунктах пропуска с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легковых автомобилей, сообщает украинская пограничная служба.