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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:24  •  7816 просмотра

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Российские войска пытаются наступать в районе Табаевки в Харьковской области, но оказались в невыгодном положении из-за того, что украинские войска заняли господствующие высоты.

Российские оккупанты пытаются атаковать, в том числе и вблизи Табаевки на Харьковщине. Однако они там находится в максимально не выгодном положении. Силы обороны занимают господствующие высоты.

Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

На Купянском направлении противник продолжает также активизировать свои силы, резервы, которые там есть. Пытается атаковать, в том числе и вблизи Табаевки в том числе. Однако там находится в максимально не выгодном положении, поскольку местность на том направлении имеет определенные особенности, там овраги и мы занимаем господствующие высоты

- рассказал Евлаш. 

По его словам, противник при развертывании своих боевых порядков испытывает сразу огневое поражение, что не дает ему возможности нормально развернуться и выдвинуться дальше в наступление. "Кроме того, (враг - ред.) пытается и в дальнейшем атаковать Синьковку с целью продвижения дальше к Купянску.

Преимущественно - это все те же лобовые штурмы. Пытается использовать артиллерию, дроны и тяжелую технику

- сказал Евлаш.

Дополнение

В конце января в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаевки на Харьковщине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
рф намагається атакувати поблизу Табаївки, проте вона там у не вигідному положенні – Євлаш
Evlash: Russia is trying to attack near Tabayivka, but it is at a disadvantage there - Evlash
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