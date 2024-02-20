Євлаш пояснив важливість для рф зайняття плацдарму поблизу Торського виступу

Російські окупанти не можуть зараз проводити великі масштабні операції, тому обирають точково - там де бачить свою доцільність. Наразі плацдарм поблизу так званого Торського виступу є ключовим для рф, оскільки там є річка Чорний Жеребець, яка є бар’єрним рубежем і по якій буде легше тримати оборону. Про це журналісту УНН повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

На запитання чи продовжує рф перекидати до річки Чорний Жеребець свої резерви, Євлаш відповів:

"Так, продовжують. Це один з ключових зараз напрямків, де противник продовжує розвивати свій наступ".

Євлаш пояснив чому для росіян важливо зайняти оборону на плацдармі поблизу так званого Торського виступу.

Він не може зараз проводити великі масштабні операції, вибирає точково там де бачить свою доцільність й наразі плацдарм поблизу Торського, так званий цей виступ є ключовим для противника, оскільки там є річка Чорний Жеребець, яка є бар’єрним рубежем по якій буде легше тримати оборону, за якою легше закріпитися й звідти продовжувати розвивати свої наступальні дії