Євлаш пояснив важливість для рф зайняття плацдарму поблизу Торського виступу
Київ • УНН
росія не може зараз проводити широкомасштабні операції, тому вона націлена на такі місця, як плацдарм біля Торського виступу, щоб закріпитися і продовжити наступ вздовж річки Чорний Жеребець.
Російські окупанти не можуть зараз проводити великі масштабні операції, тому обирають точково - там де бачить свою доцільність. Наразі плацдарм поблизу так званого Торського виступу є ключовим для рф, оскільки там є річка Чорний Жеребець, яка є бар’єрним рубежем і по якій буде легше тримати оборону. Про це журналісту УНН повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
На запитання чи продовжує рф перекидати до річки Чорний Жеребець свої резерви, Євлаш відповів:
"Так, продовжують. Це один з ключових зараз напрямків, де противник продовжує розвивати свій наступ".
Євлаш пояснив чому для росіян важливо зайняти оборону на плацдармі поблизу так званого Торського виступу.
Він не може зараз проводити великі масштабні операції, вибирає точково там де бачить свою доцільність й наразі плацдарм поблизу Торського, так званий цей виступ є ключовим для противника, оскільки там є річка Чорний Жеребець, яка є бар’єрним рубежем по якій буде легше тримати оборону, за якою легше закріпитися й звідти продовжувати розвивати свої наступальні дії
Окрім того, він повідомив, що росіяни продовжують застосовувати на Лиманському напрямку авіацію, Су-34, КАБи та завдають удари своїми дронами-камікадзе, "ланцетами".
"Відбулося 10 бойових зіткнень під час яких 373 військових противника було вбито, або поранено. 115 одиниць військової техніки було уражено або знищено", - сказав Євлаш.
Доповнення
Раніше Євлаш заявляв, що наразі найгарячіша точка - це поблизу населеного пункту Терни на Лиманському напрямку. Там противник акцентує свою увагу й підтягує свої резерви.