Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Российские оккупанты не могут сейчас проводить крупные масштабные операции, поэтому выбирают точечно - там где видит свою целесообразность. Сейчас плацдарм вблизи так называемого Торского выступления является ключевым для рф, поскольку там есть река Черный Жеребец, которая является барьерным рубежом и по которой будет легче держать оборону. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

На вопрос продолжает ли рф перебрасывать к реке Черный Жеребец свои резервы, Евлаш ответил:

"Да, продолжают. Это одно из ключевых сейчас направлений, где противник продолжает развивать свое наступление".

Евлаш объяснил почему для россиян важно занять оборону на плацдарме вблизи так называемого Торского выступа.

Он не может сейчас проводить крупные масштабные операции, выбирает точечно там где видит свою целесообразность и сейчас плацдарм вблизи Торского, так называемый этот выступ является ключевым для противника, поскольку там есть река Черный Жеребец, которая является барьерным рубежом по которой будет легче держать оборону, за которой легче закрепиться и оттуда продолжать развивать свои наступательные действия - рассказал Евлаш.

Кроме того, он сообщил, что россияне продолжают применять на Лиманском направлении авиацию, Су-34, КАБы и наносят удары своими дронами-камикадзе, "ланцетами".

"Произошло 10 боевых столкновений во время которых 373 военных противника были убиты или ранены. 115 единиц военной техники было поражено или уничтожено", - сказал Евлаш.

Дополнение

Ранее Евлаш заявлял, что сейчас самая горячая точка - это вблизи населенного пункта Терны на Лиманском направлении. Там противник акцентирует свое внимание и подтягивает свои резервы.