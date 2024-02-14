Євлаш назвав найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Наразі найгарячіша точка - це поблизу населеного пункту Терни на Лиманському напрямку. Там противник акцентує свою увагу й підтягує свої резерви. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання, де триває найінтенсивніша війна, якщо взяти ділянку від Дворічної до Білогорівки Куп'янсько-Лиманського напрямку, Євлаш відповів:

"Сьогодні я особисто спілкувався з нашою розвідкою і за їх інформацією найгарячіша точка зараз – це поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви з використанням всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та стрілецької зброї".

За його словами, росіяни атакують поблизу Тернів й намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець.

Це наразі найгарячіша точка, так званий Торський виступ, куди вони акцентують свою основну увагу і туди прикуті основні сили противника. Наші воїни використовуючи ініціативність, креативний підхід намагаються зупинити ворога й докладають максимум зусиль в умовах тих сил та засобів наявних, боєприпасів, які вони мають, щоб відбити та сточити наступальний потенціал противника