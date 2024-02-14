Евлаш назвал самую горячую точку на Купянско-Лиманском направлении

Сейчас самая горячая точка - это вблизи населенного пункта Терны на Лиманском направлении. Там противник акцентирует свое внимание и подтягивает свои резервы. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, где идет самая интенсивная война, если взять участок от Двуречной до Белогоровки Купянско-Лиманского направления, Евлаш ответил:

"Сегодня я лично общался с нашей разведкой и по их информации самая горячая точка сейчас - это вблизи населенного пункта Терны. Там противник акцентирует свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей имеющейся линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия".

По его словам, россияне атакуют вблизи Тернов и пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец.

Это сейчас самая горячая точка, так называемый Торский выступ, куда они акцентируют свое основное внимание и туда прикованы основные силы противника. Наши воины используя инициативность, креативный подход пытаются остановить врага и прилагают максимум усилий в условиях тех сил и средств имеющихся, боеприпасов, которые они имеют, чтобы отбить и сточить наступательный потенциал противника - рассказал Евлаш.

Он отметил, что украинские военные сейчас находятся стратегически в обороне и максимально стараются наносить врагу непоправимые потери.

Дополнение

Президент ранее заявлял об усилении военных на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ.