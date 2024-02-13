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Президент заявив про посилення військ на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках дронами та РЕБ

Президент заявив про посилення військ на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках дронами та РЕБ

Київ • УНН

 • 28673 перегляди

Президент оголосив, що підрозділи в районах Авдіївки, Куп'янська та Лиману незабаром будуть посилені безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби після того, як начальник Генштабу та міністр оборони відвідали війська в цих секторах.

Військових, які нині боронять Україну на Авдіївському, Лиманському та Куп’янському напрямках відвідали новий Главком Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров. Найближчим часом підрозділи на зазначених напрямках посилять дронами та засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.). Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління.

– зазначив Президент.

Деталі

Зеленський анонсував, що підрозділи на зазначених ділянках фронту найближчим часом посилять військовими дронами й РЕБ.

Президент пообіцяв, що також будуть зміцнені й командні позиції. Докладну доповідь по цим питанням обіцяють пізніше.

Умєров обговорив перехід України на стандарти Альянсу з головою представництва НАТО10.02.24, 13:25 • 34874 перегляди

Нагадаємо

В інтерв’ю німецькому ZDF Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський             заявив про те що Україна перейшла до ведення оборони. Адже росіяни наступають фактично по всій лінії фронту, і ситуація складна.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
avdiivkaАвдіївка
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