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Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ

Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 18:29  •  1891 просмотра

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Президент объявил, что подразделения в районах Авдеевки, Купянска и Лимана вскоре будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы после того, как начальник Генштаба и министр обороны посетили войска в этих секторах.

Военных, которые сейчас защищают Украину на Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях посетили новый Главком Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. В ближайшее время подразделения на указанных направлениях усилят дронами и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.). Об этом в вечернем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы - комплектация подразделений, укрепление, управление.

- отметил Президент.

Деталли

Зеленский анонсировал, что подразделения на указанных участках фронта в ближайшее время усилят военными дронами и РЭБ.

Президент пообещал, что также будут укреплены и командные позиции. Подробный доклад по этим вопросам обещают позже.

Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО10 февраль 2024, 11:25 • 32789 просмотров

Напомним

В интервью немецкому ZDF Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский             заявил о том что Украина перешла к ведению обороны. Ведь россияне наступают фактически по всей линии фронта, и ситуация сложная.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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avdiivkaАвдеевка
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natoNATO
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oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kupyanskКупянск
Президент заявив про посилення військ на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках дронами та РЕБ
President announces reinforcement of troops in the Avdiivka, Kupyansk and Lyman sectors with drones and electronic warfare
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Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ

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