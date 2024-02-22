Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

138 единиц вооружения и военной техники противника было поражено, также бойцам ВСУ удалось обезвредить высокотехнологичные РЭБ и сорвать 97 дронов оккупантов. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, передает УНН.

В полосе ответственности ОСУВ "Хортица" происходят жесткие боевые действия. (...) 11 боевых столкновений произошло, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 398 оккупантов, еще 5 пополнили обменный фонд - сказал Евлаш.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", российские захватчики потеряли на Лимано-Купянском направлении 138 единиц вооружения и военной техники.

Было поражено, среди которых 6 БМП, 5 МТЛБ, 10 пушек разных типов, еще 15 автомобильной техники, 1 система ПВО "Стрела-10". - сказал чиновник.

Кроме того, по словам спикера, прошедшие сутки выдались урожайными на впечатление высокотехнологичных образцов вооружения россиян.

"РЭБ "Дзюдоист" и "Стриж", последний более окопный, который предназначен для подавления наших дронов, радиус действий 1,5 км, характеризуется тем, что оператор резко теряет картинку и управление дроном. - рассказал Евлаш.

Он также отметил, что бойцами ВСУ было уничтожено или сорвано 97 дронов вс рф - это "Орлан", "Ланцет" и другие.

Напомним,

Российские оккупанты пытаются атаковать, в том числе и вблизи Табаевки на Харьковщинеи. Однако они там находится в максимально не выгодном положении. Силы обороны занимают господствующие высоты.

Российские оккупанты не могут сейчас проводить крупные масштабные операции, поэтому выбирают точечно - там где видит свою целесообразность. Сейчас плацдарм вблизи так называемого Торского выступа является ключевым для рф, поскольку там есть река Черный Жеребец, которая является барьерным рубежом и по которой будет легче держать оборону.

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