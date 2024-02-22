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Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:02  •  7996 просмотра

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За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.

138 единиц вооружения и военной техники противника было поражено, также бойцам ВСУ удалось обезвредить высокотехнологичные РЭБ и сорвать 97 дронов оккупантов. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, передает УНН.

В полосе ответственности ОСУВ "Хортица" происходят жесткие боевые действия. (...) 11 боевых столкновений произошло, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 398 оккупантов, еще 5 пополнили обменный фонд

- сказал Евлаш.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", российские захватчики потеряли на Лимано-Купянском направлении 138 единиц вооружения и военной техники.

Было поражено, среди которых 6 БМП, 5 МТЛБ, 10 пушек разных типов, еще 15 автомобильной техники, 1 система ПВО "Стрела-10". 

 - сказал чиновник.

Кроме того, по словам спикера, прошедшие сутки выдались урожайными на впечатление высокотехнологичных образцов вооружения россиян.

"РЭБ "Дзюдоист" и "Стриж", последний более окопный, который предназначен для подавления наших дронов, радиус действий 1,5 км, характеризуется тем, что оператор резко теряет картинку и управление дроном.

 - рассказал Евлаш.

 Он также отметил, что бойцами ВСУ было уничтожено или сорвано 97 дронов вс рф -  это "Орлан", "Ланцет" и другие.

Напомним,

Российские оккупанты пытаются атаковать, в том числе и вблизи Табаевки на Харьковщинеи. Однако они там находится в максимально не выгодном положении. Силы обороны занимают господствующие высоты.

Российские оккупанты не могут сейчас проводить крупные масштабные операции, поэтому выбирают точечно - там где видит свою целесообразность. Сейчас плацдарм вблизи так называемого Торского выступа является ключевым для рф, поскольку там есть река Черный Жеребец, которая является барьерным рубежом и по которой будет легче держать оборону.

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников22 февраля 2024, 09:45 • 14808 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
orlan-10Орлан-10
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
kharkivХарьков
Армія рф втратила майже 400 військових за добу на Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема 5 осіб поповнили обмінний фонд
Russian army lost almost 400 servicemen in Liman-Kupyansk sector over 24 hours, including 5 who joined the exchange fund
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Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.

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