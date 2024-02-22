Війська росії намагаються закріпитися на Лимано-Куп’янському напрямку, а також вийти на річку Сіверський Донець
Київ • УНН
Російські війська намагаються закріпитися на Лимансько-Куп'янському напрямку і вийти до річки Сіверський Донець, в той час як українські війська продовжують чинити опір їхнім спробам.
Загарбники безуспішно намагаються захопити Синьківку, стягують свої резерви поблизу річки "Чорний жеребець", а також намагаються вийти на річку "Сіверський Донець", щоб зайняти оборону по її рубежу та відновити раніше втрачене положення. Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник прессслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.
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За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку, вс рф продовжують тиснути в районі Синьківки, але безуспішно. Важким місцем залишається район поблизу річки "Чорний жеребець" і Торський виступ.
Поблизу річки "Чорний жеребець", Торський виступ, населений пункт Терни противник стягує свої резерви та намагається активізувати свої наступальні дії, з метою закріплення на цьому бар’єрному рубежу та подальшому розвитку свого наступу
На Бахмутському напрямку, за словами начальник прессслужби ОСУВ "Хортиця", продовжуються інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.
Що стосується Часового Яру, ворог переходить до лобових атак, намагається обійти по флангах в районі Іванівського та Богданівки, застосовує артилерію, РСЗВ, використовує авіацію, Су-34, також використовує танки та дрони. –
В районі Кліщіївки та Андріївки противник намагається вийти на річку Сіверський Донець і зайняти оборону по рубежу цієї річки, зазначив представник ЗСУ.
Звичайно, що будь-який бар’єрний рубіж сприяє утриманню оборони для противника, тому він намагається відновити втрачене положення.
Нагадаємо
За минулу добу у запеклих боях на Лимансько-Куп'янському напрямку українські військові знищили 138 одиниць російської зброї та військової техніки, а також знешкодили 97 ворожих безпілотників.
СБУ задокументувала, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокоейських засобів ураження.
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