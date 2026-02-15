Во всех регионах Украины 16 февраля будут действовать графики почасовых отключений света

Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

