Во всех регионах Украины 16 февраля будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
16 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 16 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании сообщили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.
