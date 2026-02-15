В усіх регіонах України 16 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла

$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 12325 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 16308 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 16641 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 18227 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 46822 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 38863 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 37915 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30660 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 29258 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24702 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру 15 лютого, 06:55
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах 15 лютого, 09:03
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор 15 лютого, 09:30
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами 15 лютого, 10:10
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас 11:01
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 12323 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 90301 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 147430 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви 13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 12 лютого, 11:15
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Гілларі Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Крим
Німеччина
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів" 14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн 14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури 13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки 13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою 13 лютого, 09:44
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

В усіх регіонах України 16 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 2 перегляди

16 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

В усіх регіонах України 16 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла

В усіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 16 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

У Києві без тепла через атаку рф залишаються близько 500 будинків - мер 15.02.26, 18:20

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна