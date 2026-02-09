Во всех регионах Украины 10 февраля будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
10 февраля по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света. В отдельных областях возможны аварийные обесточивания из-за последствий российских атак.
Завтра в Украине в течение суток будут действовать графики отключений, в ряде областей будут применять аварийные отключения, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 10 февраля, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные обесточивания. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах, добавили в компании.
По данным Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
