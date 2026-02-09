У всіх регіонах України 10 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
10 лютого по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. В окремих областях можливі аварійні знеструмлення через наслідки російських атак.
Завтра в України протягом доби будуть діяти графіки відключень, у низці областей будуть застосовувати аварійні відключення, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 10 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах, додали в компанії.
За даними Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
