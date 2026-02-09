$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 2114 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 4714 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 18549 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 34048 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 37791 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54595 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52762 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42308 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40588 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27097 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Публікації
Ексклюзиви
У всіх регіонах України 10 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 38 перегляди

10 лютого по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. В окремих областях можливі аварійні знеструмлення через наслідки російських атак.

У всіх регіонах України 10 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла

Завтра в України протягом доби будуть діяти графіки відключень, у низці областей будуть застосовувати аварійні відключення, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 10 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах, додали в компанії.

За даними Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить09.02.26, 18:18 • 2110 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна