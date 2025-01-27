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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия единственная заблокировала совместное заявление ЕС по выборам в беларуси

Венгрия единственная заблокировала совместное заявление ЕС по выборам в беларуси

Киев  •  УНН

 • 3651 просмотра

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Представители Венгрии не подписали совместное обращение стран ЕС о непризнании президентских выборов в беларуси. Словакия сначала тоже отказалась, но потом присоединилась к заявлению.

Представители Венгрии заблокировали совместное обращение стран Евросоюза о непризнании так называемых президентских выборов в беларуси. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на источники в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Сначала белорусская служба Радио Свобода сообщала, что Венгрия и Словакия отказались подписать проект заявления от имени 27 стран ЕС. Позже представители Словакии согласились подписать обращение, а власти Венгрии остались единственными среди членов ЕС, кто этого не сделал.

Венгрия под руководством Виктора Орбана неоднократно выступала против расширения санкций против россии и увеличения европейской помощи Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто является единственным представителем руководства стран Европейского Союза, который регулярно посещает минск

- пишет Радио Свобода.

Отмечается, что 22 января представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с заявлением, в котором назвал проект заявления Европейской службы внешних действий по выборам в беларуси "грубым вмешательством в избирательные процессы суверенного государства".

Напомним

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас высказалась относительно президентских выборов в Беларуси, указав на их фиктивность.

Европа держит двери открытыми для демократической и свободной беларуси - Глава МИД Германии26.01.25, 23:04 • 13816 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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