Венгрия единственная заблокировала совместное заявление ЕС по выборам в беларуси
Киев • УНН
Представители Венгрии не подписали совместное обращение стран ЕС о непризнании президентских выборов в беларуси. Словакия сначала тоже отказалась, но потом присоединилась к заявлению.
Представители Венгрии заблокировали совместное обращение стран Евросоюза о непризнании так называемых президентских выборов в беларуси. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на источники в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Сначала белорусская служба Радио Свобода сообщала, что Венгрия и Словакия отказались подписать проект заявления от имени 27 стран ЕС. Позже представители Словакии согласились подписать обращение, а власти Венгрии остались единственными среди членов ЕС, кто этого не сделал.
Венгрия под руководством Виктора Орбана неоднократно выступала против расширения санкций против россии и увеличения европейской помощи Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто является единственным представителем руководства стран Европейского Союза, который регулярно посещает минск
Отмечается, что 22 января представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с заявлением, в котором назвал проект заявления Европейской службы внешних действий по выборам в беларуси "грубым вмешательством в избирательные процессы суверенного государства".
Напомним
Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас высказалась относительно президентских выборов в Беларуси, указав на их фиктивность.
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