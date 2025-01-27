Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо виборів у білорусі

Представники Угорщини заблокували спільне звернення країн Євросоюзу щодо невизнання так званих президентських виборів у білорусі. Про це інформує Радіо Свобода із посиланням на джерела у Брюсселі, передає УНН.

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Спершу білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що Угорщина і Словаччина відмовилися підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС. Пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто цього не зробив.

Угорщина під керівництвом Віктора Орбана неодноразово виступала проти розширення санкцій проти росії та збільшення європейської допомоги Україні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто є єдиним представником керівництва країн Європейського Союзу, який регулярно відвідує мінськ - пише Радіо Свобода.

Зазначається, що 22 січня представник МЗС білорусі Анатолій Глаз виступив із заявою, в якій назвав проєкт заяви Європейської служби зовнішніх дій щодо виборів у білорусі "найгрубішим втручанням у виборчі процеси суверенної держави".

Нагадаємо

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність.

Європа тримає двері відчиненими для демократичної і вільної білорусі - Глава МЗС Німеччини