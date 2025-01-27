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Європа тримає двері відчиненими для демократичної і вільної білорусі - Глава МЗС Німеччини

Європа тримає двері відчиненими для демократичної і вільної білорусі - Глава МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 31633 перегляди

Глава МЗС Німеччини Бербок висловила підтримку білоруській опозиції в день "виборів" лукашенка. Вона закликала звільнити політв'язнів та наголосила на відкритості ЄС для вільної білорусі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у день "виборів" президента білорусі, де на сьомий термін переобирається александр лукашенко, заявила про готовність європейців прийняти у свою родину демократичну і вільну Білорусь. Про це Бербок написала у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про глибоку повагу до мужності лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та відважних білорусів. 

Вони показують нам, наскільки важливою є боротьба за нашу демократію в Європі. Європейська сім'я тримає свої двері відчиненими для демократичної та вільної білорусі

- йдеться у дописі Бербок.

Вона зауважила, що у день "виборів" у народу білорусі не було вибору, а замість вільних і чесних виборів та життя без страху і свавілля білоруси щодня стикаються з гнобленням, репресіями та порушеннями прав людини. 

"Понад 1200 людей у білорусі продовжують невинно залишатися ув'язненими лише за те, що вони мали сміливість висловити свою думку. Ми не забудемо їх. Всі політичні в'язні повинні бути звільнені, а жорстокі репресії повинні припинитися", – зазначила Бербок.

Нагадаємо

За даними екзитполів на президентських виборах у білорусі лукашенко отримав 87,6% голосів. Опитування проводилось на 320 дільницях, було опитано майже 12 тисяч виборців.

Мені абсолютно "фіолетово": лукашенко про те, чи визнають на Заході вибори в білорусі26.01.25, 10:18 • 99972 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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