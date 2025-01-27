Европа держит двери открытыми для демократической и свободной беларуси - Глава МИД Германии
Киев • УНН
Глава МИД Германии Бербок выразила поддержку белорусской оппозиции в день "выборов" лукашенко. Она призвала освободить политзаключенных и отметила открытость ЕС для свободной беларуси.
Глава МИД Германии Анналена Бербок в день "выборов" президента беларуси, где на седьмой срок переизбирается александр лукашенко, заявила о готовности европейцев принять в свою семью демократическую и свободную беларусь. Об этом Бербок написала в соцсети Х (Twitter), передает УНН.
Детали
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о глубоком уважении к мужеству лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и отважных белорусов.
Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе. Европейская семья держит свои двери открытыми для демократической и свободной беларуси
Она отметила, что в день "выборов" у народа беларуси не было выбора, а вместо свободных и честных выборов и жизни без страха и произвола белорусы ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека.
"Более 1200 человек в беларуси продолжают невинно оставаться заключенными только за то, что они имели смелость высказать свое мнение. Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны прекратиться", - отметила Бербок.
Напомним
По данным экзитполов на президентских выборах в беларуси лукашенко получил 87,6% голосов. Опрос проводился на 320 участках, было опрошено почти 12 тысяч избирателей.
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