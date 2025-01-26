На виборах президента білорусі за лукашенка проголосувало 87,6% виборців - екзитполи

У білорусі закінчилося голосування президентських виборах. За самопроголошеного президента олександра лукашенка проголосували 87,6% виборців. Про це повідомляє белта, пише УНН.

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За підсумками опитування, за лукашенка проголосували 87,6% виборців, Сергій Сиранков набрав 2,7% голосів опитаних виборців, за Олега Гайдукевича проголосувало 1,8% опитаних, Ганну Канопацьку підтримали 1,6% виборців, Олександра Хижняка – 1,2%, проти всіх проголосували 5,1% опитаних.

Зазначається, що опитування, згідно з соціологічною вибіркою, проходило на 320 дільницях. Опитували виборців інтерв'юери у кількості тисячі осіб з моменту відкриття дільниць для голосування о 8:00 ранку до закриття о 20:00. Опитування було анонімним. У респондентів питали, за кого із кандидатів вони проголосували.

Усього було опитано 11 948 осіб.

Нагадаємо

26 січня у білорусі відбулося голосування на президентських виборах. Окрім лукашенка, брали участь ще 4 кандидати, але ЄС вже назвав вибори фіктивними.

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