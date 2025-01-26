На выборах президента беларуси за лукашенко проголосовало 87,6% избирателей - экзитполы
Киев • УНН
По данным экзитполов на президентских выборах в беларуси лукашенко получил 87,6% голосов. Опрос проводился на 320 участках, было опрошено почти 12 тысяч избирателей.
В беларуси закончилось голосование на президентских выборах. За самопровозглашенного президента александра лукашенко проголосовали 87,6% избирателей. Об этом сообщает белта, пишет УНН.
Детали
По итогам опроса, за лукашенко проголосовали 87,6% избирателей, Сергей Сиранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, за Олега Гайдукевича проголосовало 1,8% опрошенных, Анну Канопацкую поддержали 1,6% избирателей, Александра Хижняка - 1,2%, против всех проголосовали 5,1% опрошенных.
Отмечается, что опрос, согласно социологической выборке, проходил на 320 участках. Опрашивали избирателей интервьюеры в количестве тысячи человек с момента открытия участков для голосования в 8:00 утра до закрытия в 20:00. Опрос был анонимным. У респондентов спрашивали, за кого из кандидатов они проголосовали.
Всего было опрошено 11 948 человек.
Напомним
26 января в беларуси состоялось голосование на президентских выборах. Кроме лукашенко, участвовали еще 4 кандидата, но ЕС уже назвал выборы фиктивными.
Мне абсолютно "фиолетово": лукашенко о том, признают ли на Западе выборы в беларуси26.01.25, 11:18 • 31450 просмотров