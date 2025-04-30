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Вальпургиева ночь, День пограничника: что еще отмечают 30 апреля

Киев • УНН

 • 520 просмотра

30 апреля - Вальпургиева ночь с языческими корнями, День пограничника, Международный день осведомленности о шуме и другие события. Чтят память святого апостола Иакова.

Вальпургиева ночь, День пограничника: что еще отмечают 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, начинается Вальпургиева ночь - праздник, имеющий языческие корни и символизирующий весеннее обновление, борьбу со злыми духами и приход света, пишет УНН.

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая, и имеет глубокие корни в европейских народных традициях и языческих обрядах. 

Праздник назван в честь святой Вальпургии, которая считается защитницей от темных сил. В средневековье ее ассоциировали с магией и защитницей от нечистой силы.

Обычно этот праздник сопровождается различными ритуалами. Это и зажигание больших костров, танцы, пение и различные обряды, символизирующие очищение, восстановление силы природы и победу света над тьмой. Люди верят, что в это время магические силы самые сильные, и что огонь помогает отогнать злых духов.

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День пограничника

День пограничника в Украине ежегодно отмечается 30 апреля. В этот день благодарят тех, кто стоит на защите государственной границы, обеспечивая безопасность страны.

Также, это праздник не только возможность поблагодарить действующих военнослужащих, но и почтить память пограничников, погибших или раненых во время исполнения служебных обязанностей. 

Сегодня, во время полномасштабной войны, эта профессия приобретает еще больший вес, ведь именно пограничники первыми встречают врага и последними покидают захваченную территорию.

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Международный день информированности о шуме

В последнюю среду апреля в мире отмечают Международный день информированности о шуме. Главная цель этого праздника - обратить внимание на вред, который наносит шум нашему здоровью, в частности психическому состоянию и слуху.

Этот день был основан в 1996 году в Нью-Йорке, в Центре слуха и коммуникации. С тех пор его ежегодно отмечают во многих странах, призывая уменьшать уровень шума в окружающей среде.

Особенно это актуально для жителей больших городов, где фоновый шум давно стал нормой, а тишина - редким явлением.

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Всемирный день канцтоваров

Также в последнюю среду апреля в мире отмечается Всемирный день канцелярских товаров, целью которого является напомнить о том, какую роль играют канцелярские товары в нашей повседневной жизни.

Основали этот праздник в 2012 году, и он дает возможность людям заново оценить красоту и функциональность бумаги, ручек, блокнотов и других канцелярских принадлежностей, а также почувствовать наслаждение от написания текста от руки.

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Всемирный день мобильности и доступности

30 апреля отмечается Всемирный день мобильности и доступности. И хотя событие не является официально установленным, оно привлекает внимание к важным темам - обеспечение равного доступа, поддержки людей с инвалидностью и создание безбарьерной среды.

День призван поощрять власть, бизнес и общины работать над созданием инклюзивной среды, где каждый сможет жить достойно, независимо от своих физических или сенсорных ограничений.

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День джинсов 

Еще один праздник, который отмечают в последнюю среду апреля, и в этом году попал на 30 апреля - День джинсов. Этот день как символ протеста против стереотипов, оправдывающих сексуальное насилие.

Праздник берет начало еще с 1998 года, когда в Италии суд оправдал мужчину, обвиненного в изнасиловании 18-летней девушки. Судьи решили, что из-за того, что на девушке были тесные джинсы, которые якобы сложно снять без помощи, значит - девушка она согласилась на половой акт. Это возмутило общество, и женщины в Италии, а затем и в других странах, начали выходить на работу в джинсах как знак солидарности с жертвами насилия. С тех пор День джинсов стал глобальной инициативой, которая призывает бороться с сексуальным насилием.

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Почитание памяти святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова

30 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Иакова Зеведеева, брата святого Иоанна Богослова.

Вместе с братом Иоанном он был рыбаком, пока Христос не призвал его стать "ловцом людей" - проповедовать Евангелие. После сошествия Святого Духа Иаков активно нес слово Божье. Его проповедническая деятельность вызвала сопротивление со стороны иудейских лидеров, и впоследствии он был казнен по приказу царя Ирода Агриппы. Перед казнью апостол Иаков остался верен Христу, а один из его доносчиков, раскаявшись, принял веру и был казнен вместе с ним.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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