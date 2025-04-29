На Волыни задержали мужчину, который дроном пытался переправить сигареты в Польшу
Киев • УНН
Пограничники задержали волынянина, который пытался дроном переправить в Польшу 360 пачек сигарет. Его задержали во время попытки побега, продолжается следствие.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) недалеко от украинско-польской границы задержали 29-летнего жителя Волыни. Мужчина намеревался с помощью беспилотного летательного аппарата осуществить незаконное перемещение подакцизных товаров через госграницу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Детали
Отмечается, что во время задержания правонарушитель попытался скрыться, однако благодаря профессиональным действиям пограничников был задержан.
На местности вблизи правоохранители обнаружили беспилотник самолетного типа, катапульту для его запуска и пакет с табачными изделиями. С помощью такой конструкции волынянин планировал переправить в Польшу 360 пачек сигарет марки Compliment без акцизных марок, которые находились в упаковке
Указывается, что летательный аппарат и сигареты пограничники передали детективам ТУ БЭБ в Волынской области. В отношении жителя Ковельского района составлены админпротоколы, в том числе и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины.
"Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", - добавили в ГПСУ.
Напомним
На днях в Сумах правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного оборота подакцизной продукции. По данным следствия, группа из шести человек занимались изготовлением и реализацией по г. Сумы незаконно изготовленной табачной продукции сомнительного качества.
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