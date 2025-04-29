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Беспилотный летательный аппарат

На Волыни задержали мужчину, который дроном пытался переправить сигареты в Польшу

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Пограничники задержали волынянина, который пытался дроном переправить в Польшу 360 пачек сигарет. Его задержали во время попытки побега, продолжается следствие.

На Волыни задержали мужчину, который дроном пытался переправить сигареты в Польшу

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) недалеко от украинско-польской границы задержали 29-летнего жителя Волыни. Мужчина намеревался с помощью беспилотного летательного аппарата осуществить незаконное перемещение подакцизных товаров через госграницу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Детали

Отмечается, что во время задержания правонарушитель попытался скрыться, однако благодаря профессиональным действиям пограничников был задержан.

На местности вблизи правоохранители обнаружили беспилотник самолетного типа, катапульту для его запуска и пакет с табачными изделиями. С помощью такой конструкции волынянин планировал переправить в Польшу 360 пачек сигарет марки Compliment без акцизных марок, которые находились в упаковке

- говорится в сообщении.

Указывается, что летательный аппарат и сигареты пограничники передали детективам ТУ БЭБ в Волынской области. В отношении жителя Ковельского района составлены админпротоколы, в том числе и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины.

"Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", - добавили в ГПСУ.

Напомним

На днях в Сумах правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного оборота подакцизной продукции. По данным следствия, группа из шести человек занимались изготовлением и реализацией по г. Сумы незаконно изготовленной табачной продукции сомнительного качества.

В Украину контрабандой ввозили экстракт каннабиса с ТГК из Польши: разоблачена преступная группа из 13 человек21.03.25, 10:33 • 10944 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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