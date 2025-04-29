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На Волині затримали чоловіка, який дроном намагався переправити цигарки в Польщу

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Прикордонники затримали волинянина, який намагався дроном переправити до Польщі 360 пачок цигарок. Його затримали під час спроби втечі, триває слідство.

На Волині затримали чоловіка, який дроном намагався переправити цигарки в Польщу

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) неподалік українсько-польського кордону затримали 29-річного жителя Волині. Чоловік мав намір за допомогою безпілотного літального апарата здійснити незаконне переміщення підакцизних товарів через держкордон, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Деталі

Зазначається, що під час затримання правопорушник спробував втекти, однак завдяки професійним діям прикордонників був затриманий.

На місцевості поблизу правоохоронці виявили безпілотник літакового типу, катапульту для його запуску та пакунок з тютюновими виробами. За допомогою такої конструкції волинянин планував переправити до Польщі 360 пачок цигарок марки Compliment без акцизних марок, які знаходилися в упакуванні

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що літальний апарат і цигарки прикордонники передали детективам ТУ БЕБ у Волинській області. Стосовно жителя Ковельського району складено адмінпротоколи, в тому числі й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України.

"Тривають заходи зі встановлення кола осіб, можливо причетних до протиправної діяльності", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо

Днями у Сумах правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції. За даними слідства, група з шести осіб займались виготовленням та реалізацією по м. Суми незаконно виготовленої тютюнової продукції сумнівної якості.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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