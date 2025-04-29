На Волині затримали чоловіка, який дроном намагався переправити цигарки в Польщу
Київ • УНН
Прикордонники затримали волинянина, який намагався дроном переправити до Польщі 360 пачок цигарок. Його затримали під час спроби втечі, триває слідство.
Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) неподалік українсько-польського кордону затримали 29-річного жителя Волині. Чоловік мав намір за допомогою безпілотного літального апарата здійснити незаконне переміщення підакцизних товарів через держкордон, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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Зазначається, що під час затримання правопорушник спробував втекти, однак завдяки професійним діям прикордонників був затриманий.
На місцевості поблизу правоохоронці виявили безпілотник літакового типу, катапульту для його запуску та пакунок з тютюновими виробами. За допомогою такої конструкції волинянин планував переправити до Польщі 360 пачок цигарок марки Compliment без акцизних марок, які знаходилися в упакуванні
Вказується, що літальний апарат і цигарки прикордонники передали детективам ТУ БЕБ у Волинській області. Стосовно жителя Ковельського району складено адмінпротоколи, в тому числі й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України.
"Тривають заходи зі встановлення кола осіб, можливо причетних до протиправної діяльності", - додали в ДПСУ.
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