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Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
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Контрафакт на 3,6 мільйона: на Сумщині викрито масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції

Київ • УНН

 • 210 перегляди

У Сумах викрито групу з 6 осіб, які займалися виготовленням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Вилучено товарів на 3,6 млн грн.

Контрафакт на 3,6 мільйона: на Сумщині викрито масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції

У Сумах правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції – 6 особам повідомлено про підозру. За вчинене всі вони понесуть кримінальну відповідальність. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), Сумська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, група з шести осіб займались виготовленням та реалізацією по м. Суми незаконно виготовленої тютюнової продукції сумнівної якості.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили значні обсяги контрафактної продукції. Зокрема, 7240 пачок цигарок без акцизних марок, 220 мішків та 74 фасовані пакети з тютюном, 611 тисяч гільз для набивання, обладнання для виготовлення сигарет, а також 160 літрів спирту, мобільні телефони та чорнові записи

- йдеться у дописі ДПСУ.

Зазначається, що загальна вартість вилученої продукції становить понад 3,6 млн грн.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)

- повідомили прикордонники.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо врахування кваліфікуючої ознаки - вчинення злочину організованою групою.

Заходи проводились спільною міжвідомчою групою, до якої увійшли співробітники оперативно-розшукових підрозділів 5 прикордонного загону Держприкордонслужби України, слідчі Слідчого управління ГУНП в Сумській області та співробітники Управління стратегічних розслідувань в Сумській області, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

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