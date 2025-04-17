На Рівненщині викрили продавця фальсифікованих цигарок

У Рівному викрили продавця фальсифікованих цигарок. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає УНН.

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У Рівному правоохоронці викрили незаконну схему реалізації контрафактних тютюнових виробів. Як заявили в Рівненській окружній прокуратурі, йдеться про місцевого жителя, який організував нелегальний продаж цигарок без відповідних документів.

За інформацією слідства, чоловік закуповував великі партії тютюнової продукції сумнівного походження, після чого реалізовував її гуртом і вроздріб. У рамках слідчих дій оперативники провели контрольну закупівлю, під час якої продавець збув 12 блоків цигарок, не маючи жодного офіційного підтвердження їхнього походження.

Окрім продукції, реалізованої під час закупівлі, під час обшуку в торговому кіоску на одному з місцевих ринків було виявлено ще понад 250 пачок тютюнових виробів без акцизних марок. Також вилучено готівку, мобільний телефон та записи, які можуть свідчити про масштаби незаконної діяльності.

На все вилучене накладено арешт. Наразі тривають експертизи, слідчі встановлюють джерела надходження товару. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри фігуранту справи.

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