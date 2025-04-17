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На Ровенщине разоблачили продавца фальсифицированных сигарет

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В Ровно разоблачена схема продажи контрафактных сигарет. Местный житель продавал крупные партии сигарет без документов, изъято более 250 пачек без акциза.

На Ровенщине разоблачили продавца фальсифицированных сигарет

В Ровно разоблачили продавца фальсифицированных сигарет. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В Ровно правоохранители разоблачили незаконную схему реализации контрафактных табачных изделий. Как заявили в Ровенской окружной прокуратуре, речь идет о местном жителе, который организовал нелегальную продажу сигарет без соответствующих документов.

По информации следствия, мужчина закупал крупные партии табачной продукции сомнительного происхождения, после чего реализовывал ее оптом и в розницу. В рамках следственных действий оперативники провели контрольную закупку, во время которой продавец сбыл 12 блоков сигарет, не имея никакого официального подтверждения их происхождения.

Кроме продукции, реализованной во время закупки, во время обыска в торговом киоске на одном из местных рынков было обнаружено еще более 250 пачек табачных изделий без акцизных марок. Также изъяты наличные, мобильный телефон и записи, которые могут свидетельствовать о масштабах незаконной деятельности.

На все изъятое наложен арест. Сейчас продолжаются экспертизы, следователи устанавливают источники поступления товара. В ближайшее время будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигуранту дела.

Зеленский подписал закон о повышении акциза на табачные изделия24.03.25, 10:52 • 90913 просмотров

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