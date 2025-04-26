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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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Financial Times

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Контрафакт на 3,6 миллиона: в Сумской области разоблачена масштабная схема незаконного оборота подакцизной продукции

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Сумах разоблачена группа из 6 человек, которые занимались изготовлением и сбытом фальсифицированных табачных изделий. Изъято товаров на 3,6 млн грн.

Контрафакт на 3,6 миллиона: в Сумской области разоблачена масштабная схема незаконного оборота подакцизной продукции

В Сумах правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного оборота подакцизной продукции – 6 лицам сообщено о подозрении. За совершенное все они понесут уголовную ответственность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), Сумская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, группа из шести человек занималась изготовлением и реализацией по г. Сумы незаконно изготовленной табачной продукции сомнительного качества.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли значительные объемы контрафактной продукции. В частности, 7240 пачек сигарет без акцизных марок, 220 мешков и 74 фасованных пакета с табаком, 611 тысяч гильз для набивки, оборудование для изготовления сигарет, а также 160 литров спирта, мобильные телефоны и черновые записи

- говорится в заметке ГПСУ.

Отмечается, что общая стоимость изъятой продукции составляет более 3,6 млн грн.

В настоящее время всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)

- сообщили пограничники.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об учете квалифицирующего признака – совершение преступления организованной группой.

Мероприятия проводились совместной межведомственной группой, в которую вошли сотрудники оперативно-розыскных подразделений 5 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, следователи Следственного управления ГУНП в Сумской области и сотрудники Управления стратегических расследований в Сумской области, при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.

Напомним

В Ровно разоблачена схема продажи контрафактных сигарет. Местный житель продавал крупные партии сигарет без документов, изъято более 250 пачек без акциза.

В Украину контрабандой ввозили экстракт каннабиса с ТГК из Польши: разоблачена преступная группа из 13 человек21.03.25, 09:33 • 10937 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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