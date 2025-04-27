Письмо, написанное на борту "Титаника" перед его крушением, продано на аукционе почти за 400 000 долларов

Почтовая открытка, написанная одним из самых известных пассажиров "Титаника" за несколько дней до катастрофы лайнера, была продана на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (399 000 долларов США). Об этом информирует The Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

На открытке от 10 апреля 1912 года, которая была адресована двоюродному деду продавца 10 апреля 1912 года, пассажир первого класса Арчибальд Грейси писал о злополучном пароходе: "Это прекрасный корабль, но я дождусь окончания своего путешествия, прежде чем сделаю о нем вывод".

По данным АР, письмо было продано частному американскому коллекционеру. Цена лота с молотка значительно превысила первоначальную оценку в 60 000 фунтов стерлингов.

Считается, что это единственное сохранившееся письмо Грейси с борта "Титаника", затонувшего у берегов Ньюфаундленда после столкновения с айсбергом, в результате чего во время своего первого рейса погибло около 1500 человек - говорится в заметке The Associated Press.

Аукционист Эндрю Олдридж описал его как "исключительный экспонат музейного уровня".

Дополнение

Арчибальд Грейси, поднялся на борт "Титаника" в Саутгемптоне 10 апреля 1912 года и был размещен в каюте первого класса C51.

Во время катастрофы он спрыгнул с корабля и смог залезть на перевернутую складную шлюпку, спасся с другими пассажирами, которых доставили на борт RMS Carpathia. Он написал книгу "Правду о Титанике", которая считается одним из самых подробных описаний событий той ночи, когда затонул корабль.

Арчибальд Грейси не смог полностью оправиться от переохлаждения и умер от осложнений, вызванных диабетом, в конце 1912 года.

Напомним

Золотые часы Tiffany & Co. капитана Рострона, спасшего 705 пассажиров "Титаника", продали за 1,56 млн фунтов. Это самая большая сумма, когда-либо уплаченная за памятные вещи, связанные с кораблем.

Газета о «Титанике» продана на аукционе спустя 112 лет после трагедии