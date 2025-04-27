Письмо, написанное на борту "Титаника" перед его крушением, продано на аукционе почти за 400 000 долларов

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть
26 апреля, 14:39 • 19120 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 37873 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 28629 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 78565 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 50851 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 45445 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 49477 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 52465 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 41420 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 40910 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+4°
3.3м/с
57%
756 мм
Популярные новости

В ЦРУ подтвердили гибель сына топ-чиновницы разведывательного управления, воевавшего на стороне рф

26 апреля, 16:27 • 4504 просмотра

Возле Макрона и Трампа: Ватикан изменил протокол, чтобы Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы

26 апреля, 16:45 • 7604 просмотра

Трампа "обвинили" в нарушении дресс-кода на похоронах Папы из-за синего костюма

26 апреля, 17:19 • 7064 просмотра

В зоопарке Филадельфии впервые показали детенышей гигантской черепахи, которая стала мамой в 100 лет

26 апреля, 17:30 • 3602 просмотра

Враг продвинулся в Курской области - DeepState

26 апреля, 18:23 • 9798 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 78565 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 79405 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 109413 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 160306 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 321564 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 19122 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 28230 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 64995 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 57015 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 61138 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Письмо, написанное на борту "Титаника" перед его крушением, продано на аукционе почти за 400 000 долларов

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Открытка пассажира первого класса Арчибальда Грейси с "Титаника", написанная за несколько дней до катастрофы, была продана за 300 000 фунтов. Он писал о корабле, но не делал выводов до конца путешествия.

Письмо, написанное на борту "Титаника" перед его крушением, продано на аукционе почти за 400 000 долларов

Почтовая открытка, написанная одним из самых известных пассажиров "Титаника" за несколько дней до катастрофы лайнера, была продана на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (399 000 долларов США). Об этом информирует The Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

На открытке от 10 апреля 1912 года, которая была адресована двоюродному деду продавца 10 апреля 1912 года, пассажир первого класса Арчибальд Грейси писал о злополучном пароходе: "Это прекрасный корабль, но я дождусь окончания своего путешествия, прежде чем сделаю о нем вывод".

По данным АР, письмо было продано частному американскому коллекционеру. Цена лота с молотка значительно превысила первоначальную оценку в 60 000 фунтов стерлингов.

Считается, что это единственное сохранившееся письмо Грейси с борта "Титаника", затонувшего у берегов Ньюфаундленда после столкновения с айсбергом, в результате чего во время своего первого рейса погибло около 1500 человек

- говорится в заметке The Associated Press.

Аукционист Эндрю Олдридж описал его как "исключительный экспонат музейного уровня".

Дополнение

Арчибальд Грейси, поднялся на борт "Титаника" в Саутгемптоне 10 апреля 1912 года и был размещен в каюте первого класса C51. 

Во время катастрофы он спрыгнул с корабля и смог залезть на перевернутую складную шлюпку, спасся с другими пассажирами, которых доставили на борт RMS Carpathia. Он написал книгу "Правду о Титанике", которая считается одним из самых подробных описаний событий той ночи, когда затонул корабль.

Арчибальд Грейси не смог полностью оправиться от переохлаждения и умер от осложнений, вызванных диабетом, в конце 1912 года.

Напомним

Золотые часы Tiffany & Co. капитана Рострона, спасшего 705 пассажиров "Титаника", продали за 1,56 млн фунтов. Это самая большая сумма, когда-либо уплаченная за памятные вещи, связанные с кораблем.

Газета о «Титанике» продана на аукционе спустя 112 лет после трагедии26.08.24, 05:29 • 19375 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Соединенные Штаты
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,082.00
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,805.41