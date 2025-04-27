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Financial Times

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Лист, написаний на борту "Титаніка" перед його катастрофою, продано на аукціоні майже за 400 000 доларів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Листівка пасажира першого класу Арчібальда Грейсі з "Титаніка", написана за кілька днів до катастрофи, була продана за 300 000 фунтів. Він писав про корабель, але не робив висновків до кінця подорожі.

Лист, написаний на борту "Титаніка" перед його катастрофою, продано на аукціоні майже за 400 000 доларів

Поштова листівка, написана одним з найвідоміших пасажирів "Титаніка" за кілька днів до катастрофи лайнера, була продана на аукціоні за 300 000 фунтів стерлінгів (399 000 доларів США). Про це інформує The Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

На листівці від 10 квітня 1912 року, яка була адресована двоюрідному дідові продавця 10 квітня 1912 року, пасажир першого класу Арчібальд Грейсі писав про злощасний пароплав: "Це прекрасний корабель, але я дочекаюсь закінчення своєї подорожі, перш ніж зроблю про нього висновок".

За даними АР, лист був проданий приватному американському колекціонеру. Ціна лоту з молотка значно перевищила початкову оцінку 60 000 фунтів стерлінгів.

Вважається, що це єдиний лист Грейсі, що зберігся, з борту "Титаніка", що затонув біля берегів Ньюфаундленду після зіткнення з айсбергом, в результаті чого під час свого першого рейсу загинуло близько 1500 людей

- йдеться у дописі Тhe Associated Press.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж описав його як "винятковий експонат музейного рівня".

Доповнення

Арчібальд Грейсі, піднявся на борт "Титаніка" в Саутгемптоні 10 квітня 1912 року і був розміщений в каюті першого класу C51. 

Під час катастрофи він зістрибнув з корабля і зміг залізти на перевернуту складну шлюпку, врятувався з іншими пасажирами, яких доставили на борт RMS Carpathia. Він написав книгу "Правду про Титанік", яка вважається одним із найдокладніших описів подій тієї ночі, коли затонув корабель.

Арчібальд Грейсі не зміг повністю одужати від переохолодження і помер від ускладнень, спричинених діабетом, наприкінці 1912 року.

Нагадаємо

Золотий годинник Tiffany & Co. капітана Рострона, який врятував 705 пасажирів "Титаніка", продали за 1,56 млн фунтів. Це найбільша сума, коли-небудь сплачена за пам'ятні речі, пов'язані з кораблем.

Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії26.08.24, 05:29 • 19375 переглядiв

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