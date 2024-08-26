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Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії

Газета про "Титанік" продана на аукціоні через 112 років після трагедії

Київ • УНН

 • 19370 перегляди

Газета The Daily Mirror від 20 квітня 1912 року, що описує наслідки катастрофи "Титаніка", знайдена у шафі та продана на аукціоні. Видання містить фотографії загиблих та розповідає про страждання родин, які чекали на звістки про близьких.

Газета, що розкриває страждання британських родин після катастрофи "Титаніка", була знайдена у шафі та продана на аукціоні через 112 років після трагедії. Про це пише antique-collecting, передає УНН.

Деталі

Газета The Daily Mirror від 20 квітня 1912 року, в якій детально описано наслідки катастрофи та переживання родин, які чекали на звістки про своїх близьких, нещодавно була продана на аукціоні Hansons Auctioneers. Газета була виявлена під час очищення будинку в шафі у Стаффордширі, де вона пролежала понад століття без впливу сонячного світла.

Британський океанський лайнер "Титанік" затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка. Із приблизно 2,224 пасажирів та членів екіпажу на борту загинули 1,496 осіб, що зробило цю подію найбільшою катастрофою за кількістю жертв на той час.

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Чарльз Хенсон, власник Hansons Auctioneers, який виявив газету в будинку в Лічфілді, сказав: "Легко сприймати ці цифри, не усвідомлюючи їхньої ваги. Часто ми зосереджуємося на кількості загиблих, а не на їхніх родинах. Але коли ви бачите обличчя тих, хто постраждав, це справді зворушує".

На першій шпальті газети зображені жінки в Саутгемптоні, які з тривогою чекають на оголошення списку врятованих, під заголовком: "Одна з тисяч трагедій, що зробили катастрофу Титаніка найжахливішою в історії світу". Усередині газети на розвороті під заголовком: "Деякі з багатьох героїв страшної катастрофи Титаніка, чия незламна мужність перед лицем смерті стала єдиною втіхою в найжахливішій корабельній аварії в історії мореплавства", розміщено численні фотографії загиблих.

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Газета також наголошує на тому, як рідні членів екіпажу, більшість з яких проживала в Саутгемптоні, з нетерпінням очікували новин про своїх близьких.

Ця газета вижила завдяки бабусі літнього клієнта Хенсона, яка зберігала видання, присвячені важливим подіям, таким як коронація короля Георга V у 1911 році та затоплення "Титаніка". The Daily Mirror розповідає про трагедію на восьми сторінках, відзначаючи героїзм екіпажу, який робив усе можливе, щоб врятувати жінок, приймаючи свою долю з гідністю.

Газету нещодавно продали на аукціоні Hansons Auctioneers за £34.

Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі23.08.24, 15:09 • 13263 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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