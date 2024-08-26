Газета о «Титанике» продана на аукционе спустя 112 лет после трагедии

Газета, раскрывающая страдания британских семей после катастрофы «Титаника», была найдена в шкафу и продана на аукционе через 112 лет после трагедии. Об этом пишет antique-collecting, передает УНН.

Детали

Газета The Daily Mirror от 20 апреля 1912 года, в которой подробно описаны последствия катастрофы и переживания семей, которые ждали известия о своих близких, недавно была продана на аукционе Hansons Auctioneers. Газета была обнаружена во время очистки дома в шкафу в Стаффордшире, где она пролежала более века без воздействия солнечного света.

Британский океанский лайнер «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из примерно 2,224 пассажиров и членов экипажа на борту погибли 1,496 человек, что сделало это событие крупнейшей катастрофой по количеству жертв в то время.

Чарльз Хенсон, владелец Hansons Auctioneers, который обнаружил газету в доме в Личфилде, сказал: «Легко воспринимать эти цифры, не осознавая их веса. Часто мы сосредотачиваемся на количестве погибших, а не на их семьях. Но когда вы видите лица тех, кто пострадал, это действительно трогает».

На первой полосе газеты изображены женщины в Саутгемптоне, которые с тревогой ждут объявления списка спасенных, под заголовком: «Одна из тысяч трагедий, сделавших катастрофу Титаника самой ужасной в истории мира». Внутри газеты на развороте под заголовком: «Некоторые из многих героев страшной катастрофы Титаника, чье несгибаемое мужество перед лицом смерти стало единственным утешением в самой ужасной кораблекрушении в истории мореплавания», размещены многочисленные фотографии погибших.

Газета также отмечает, как родные членов экипажа, большинство из которых проживало в Саутгемптоне, с нетерпением ожидали новостей о своих близких.

Эта газета выжила благодаря бабушке пожилого клиента Хэнсона, которая хранила издания, посвященные важным событиям, таким как коронация короля Георга V в 1911 году и затопление «Титаника». The Daily Mirror рассказывает о трагедии на восьми страницах, отмечая героизм экипажа, который делал все возможное, чтобы спасти женщин, принимая свою судьбу с достоинством.

Газету недавно продали на аукционе Hansons Auctioneers за £34.

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