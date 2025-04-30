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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Вальпургієва ніч, День прикордонника: що ще відзначають 30 квітня

Київ • УНН

 • 526 перегляди

30 квітня - Вальпургієва ніч із язичницьким корінням, День прикордонника, Міжнародний день поінформованості про шум та інші події. Вшановують памʼять святого апостола Якова.

Вальпургієва ніч, День прикордонника: що ще відзначають 30 квітня

Сьогодні, 30 квітня, починається Вальпургієва ніч — свято, яке має язичницьке коріння та символізує весняне оновлення, боротьбу зі злими духами та прихід світла, пише УНН.

Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня, і має глибоке коріння в європейських народних традиціях та язичницьких обрядах. 

Свято назване на честь святої Вальпургії, яка вважається захисницею від темних сил. В середньовіччі її асоціювали з магією та захисницею від нечистої сили.

Зазвичай це свято супроводжується різними ритуалами. Це і запалювання великих вогнищ, танці, співи та різноманітні обряди, що символізують очищення, відновлення сили природи та перемогу світла над темрявою. Люди вірять, що в цей час магічні сили найсильніші, і що вогонь допомагає відігнати злих духів.

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День прикордонника

День прикордонника в Україні щороку відзначається 30 квітня. В цей день дякують тим, хто стоїть на захисті державного кордону, забезпечуючи безпеку країни.

Також, це свято не лише можливість подякувати чинним військовослужбовцям, а й вшанувати пам’ять прикордонників, які загинули або були поранені під час виконання службових обов’язків. 

Сьогодні, у час повномасштабної війни, ця професія набуває ще більшої ваги, адже саме прикордонники першими зустрічають ворога й останніми залишають захоплену територію.

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Міжнародний день поінформованості про шум

В останню середу квітня у світі відзначають Міжнародний день поінформованості про шум. Головна мета цього свята — звернути увагу на шкоду, яку завдає шум нашому здоров’ю, зокрема психічному стану та слуху.

Цей день започаткували у 1996 році в Нью-Йорку, у Центрі слуху та комунікації. Відтоді його щороку відзначають у багатьох країнах, закликаючи зменшувати рівень шуму в навколишньому середовищі.

Особливо це актуально для мешканців великих міст, де фоновий шум давно став нормою, а тиша — рідкісним явищем.

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Всесвітній день канцтоварів

Також в останню середу квітня у світі відзначається Всесвітній день канцелярських товарів, метою якого є нагадати про, те яку роль відіграють канцелярські товари у нашому повсякденному житті.

Започаткували це свято у 2012 році, і він дає можливість людям заново оцінити красу та функціональність паперу, ручок, блокнотів і інших канцелярських приладь, а також відчути насолоду від написання тексту від руки.

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Всесвітній день мобільності та доступності

30 квітня відзначається Всесвітній день мобільності та доступності. І хоча подія не є офіційно встановленою, вона привертає увагу до важливих тем — забезпечення рівного доступу, підтримки людей з інвалідністю та створення безбар’єрного середовища.

День покликаний заохочувати владу, бізнес і громади працювати над створенням інклюзивного середовища, де кожен зможе жити гідно, незалежно від своїх фізичних чи сенсорних обмежень.

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День джинсів 

Ще одне свято яке відзначають в останню середу квітня, і цього року потрапило на 30 квітня — День джинсів. Цей день як символ протесту проти стереотипів, що виправдовують сексуальне насильство.

Свято бере початок ще з 1998 року, коли в Італії суд виправдав чоловіка, звинуваченого у зґвалтуванні 18-річної дівчини. Судді вирішили, що через те, що на дівчині були тісні джинсах, які начебто складно зняти без допомоги, значить — дівчина вона погодилась на статевий акт. Це обурило суспільство, і жінки в Італії, а згодом і в інших країнах, почали виходити на роботу в джинсах як знак солідарності з жертвами насильства. З того часу День джинсів став глобальною ініціативою, яка закликає боротися з сексуальним насильством.

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Вшанування памʼяті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

30 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Якова Зеведеєва, брата святого Івана Богослова.

Разом із братом Іваном він був рибалкою, поки Христос не покликав його стати "ловцем людей" — проповідувати Євангеліє. Після сходження Святого Духа Яків активно ніс слово Боже. Його проповідницька діяльність викликала спротив з боку юдейських лідерів, і згодом він був страчений за наказом царя Ірода Агріппи. Перед стратою апостол Яків залишився вірним Христу, а один із його донощиків, розкаявшись, прийняв віру і був страчений разом із ним.

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Аліна Волянська

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