В ЕС отреагировали на атаку РФ с нарушением воздушного пространства Польши

В Европейском Союзе осудили российскую атаку, в ходе которой было нарушено воздушное пространство Польши. Европейские лидеры заявили об угрозе для безопасности Европы и выразили солидарность с Украиной и Польшей. Об этом они сообщили в соцсети X, заверив в дальнейшей поддержке Киева, пишет УНН.

Детали

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что действия кремля представляют "угрозу для безопасности всей Европы". По его словам, инцидент с нарушением воздушного пространства Польши доказывает, что агрессия рф выходит далеко за пределы Украины.

Президент Евросовета подчеркнул, что Европейский Союз полностью солидарен с Украиной и Польшей, власти которых "неустанно работают над защитой своих граждан". Он заверил, что ЕС будет в дальнейшем усиливать поддержку Украины, в частности в укреплении систем ПВО, противоракетной и противодроновой защиты.

Европа и впредь будет единой перед лицом этой агрессии - подчеркнул Антониу Кошта.

Президент Франции Эммануэль Макрон также "решительно осудил" российские удары по Украине и нарушение воздушного пространства Польши. В своем заявлении французский лидер также пообещал союзникам дальнейшую поддержку.

Наша поддержка Украины и наших союзников будет неизменной. Это вопрос нашей коллективной безопасности - отметил Макрон.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение воздушного пространства ЕС в результате последних российских ударов по Украине, на этот раз над Польшей, является "неприемлемым".

Польский народ известен тем, что не боится, дорогой Дональд Туск, и наши мысли с ними - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что для прекращения российской агрессии Европа будет помогать Украине "всеми возможными способами", а также продолжит создавать надежную европейскую систему безопасности "на суше, на море и в воздухе".

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

Польша была готова сбить ракету после залета на территорию страны во время атаки рф на Украину, заявил Туск, добавив, что "все указывает на то, что мы имеем дело с баллистической ракетой Х-101, российской".

Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ) сообщило, что в 3:40 утра по местному времени в четверг в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект. Истребитель F-16 был поднят в воздух для разведки и перехвата объекта. В 3:46 утра по местному времени объект исчез, а вероятное место его падения находилось вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф