В Волгограде дрон попал неподалеку от одного из ключевых предприятий российского ВПК

Дом в российском волгограде, который, по словам губернатора области, получил повреждения в результате атаки беспилотника в ночь на 29 мая, расположен примерно в двух километрах от одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса – АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"". Об этом сообщает проект ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным российских властей, беспилотник попал в многоэтажный дом на улице вершинина в краснооктябрьском районе волгограда. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В то же время ASTRA установила, что рядом с местом падения расположен Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" – одно из важнейших предприятий российской оборонной промышленности.

российский волгоград оказался под массированной атакой БПЛА

Предприятие специализируется на разработке и производстве ракетной и артиллерийской техники. В частности, там изготавливают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат", а также самоходные пусковые установки для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Из-за участия в обеспечении российского военного потенциала завод находится под санкциями США, Евросоюза, Канады, Японии и ряда других стран.

В волгограде после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"