В волгограде после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

В российском волгограде в ночь на 29 мая после массированной атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка". К такому выводу пришли аналитики проекта ASTRA после анализа фото и видео с места событий, пишет УНН.

Детали

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах над городом. Губернатор волгоградской области заявил, что один из беспилотников попал в многоквартирный дом в краснооктябрьском районе, в результате чего были повреждены балконы. По его словам, пострадавших нет.

В то же время очевидцы обнародовали кадры крупного пожара. По данным ASTRA, место возгорания совпадает с территорией волгоградского НПЗ компании "Лукойл". Аналитики отмечают, что расстояние от точки съемки до очага пожара составляет около 30 километров.

По меньшей мере десятая атака с начала полномасштабной войны

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием региона и одним из ключевых активов компании "Лукойл". Завод ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, битум и другие нефтепродукты.

По подсчетам ASTRA, нынешняя атака стала как минимум десятой по этому предприятию с начала полномасштабной войны. Ранее завод подвергался ударам в 2024, 2025 и 2026 годах, в частности несколько раз в течение прошлого года. Официального подтверждения поражения НПЗ от российских властей на данный момент нет.

