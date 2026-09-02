В Вишнёвом Киевской области в результате атаки БПЛА разрушены два таунхауса

В Киевской области в результате вражеской атаки ударным БПЛА в городе Вишнёвое Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

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Отмечается, что к месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Проведена разведка, организовано тушение пожара. В настоящее время пожар ликвидирован — говорится в сообщении.

Указывается, что спасатели продолжают работы на месте происшествия — проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций.

Предварительно погибших не обнаружено. Информация о пострадавших уточняется — добавили в ГСЧС.

Напомним

В Киевской области из-за атак БПЛА ранена женщина, повреждены дом и склады. В Бучанском районе спасатели тушат пожар.

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