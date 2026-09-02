В Вишнёвом Киевской области в результате атаки БПЛА разрушены два таунхауса
Киев • УНН
В Вишнёвом Киевской области ударный БПЛА вызвал разрушение и пожар в двух таунхаусах. Предварительно, погибших не обнаружили.
В Киевской области в результате вражеской атаки ударным БПЛА в городе Вишнёвое Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
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Отмечается, что к месту происшествия оперативно прибыли спасатели.
Проведена разведка, организовано тушение пожара. В настоящее время пожар ликвидирован
Указывается, что спасатели продолжают работы на месте происшествия — проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций.
Предварительно погибших не обнаружено. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
В Киевской области из-за атак БПЛА ранена женщина, повреждены дом и склады. В Бучанском районе спасатели тушат пожар.
РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами — 3 человека погибли, среди пострадавших ребёнок — ОВА01.09.26, 04:03 • 18420 просмотров