У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхауси

На Київщині внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники.

Проведено розвідку, організовано гасіння пожежі. Наразі пожежу ліквідовано - йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій.

Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється - додали в ДСНС.

Нагадаємо

На Київщині через атаки БпЛА поранена жінка, пошкоджено будинок і склади. У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу.

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