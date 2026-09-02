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Financial Times

У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхауси

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

У Вишневому на Київщині ударний БпЛА спричинив руйнування та пожежу у двох таунхаусах. Загиблих попередньо не виявили.

У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхауси

На Київщині внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники.

Проведено розвідку, організовано гасіння пожежі. Наразі пожежу ліквідовано

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій.

Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- додали в ДСНС.

Нагадаємо

На Київщині через атаки БпЛА поранена жінка, пошкоджено будинок і склади. У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу.

рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01.09.26, 04:03 • 18475 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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