У Вишневому на Київщині внаслідок атаки БпЛА зруйновано два таунхауси
Київ • УНН
У Вишневому на Київщині ударний БпЛА спричинив руйнування та пожежу у двох таунхаусах. Загиблих попередньо не виявили.
На Київщині внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники.
Проведено розвідку, організовано гасіння пожежі. Наразі пожежу ліквідовано
Вказується, що рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій.
Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Нагадаємо
На Київщині через атаки БпЛА поранена жінка, пошкоджено будинок і склади. У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу.
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