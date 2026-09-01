Шоста доба ворожих атак на Київщину - голова ОВА підтвердив нове влучання у склади
Київ • УНН
На Київщині через атаки БпЛА поранена жінка, пошкоджено будинок і склади. У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу.
Ворог не припиняє тероризувати Київщину. Атаки БпЛА тривають уже шосту добу. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення, рятувальники ліквідовують пожежу, передає УНН.
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Ткаченко розповів про наслідки сьогоднішніх атак на Київську область та підтвердив пошкодження складів:
- у Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. Із раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається;
- у Броварському районі пошкоджено приватний будинок;
- у Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.
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Нагадаємо
Раніше у соцмережах з'явилось повідомлення, що російські окупанти, попередньо, знову вдарили по складських приміщеннях під Києвом. Дим видно у столиці.