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Financial Times

Шоста доба ворожих атак на Київщину - голова ОВА підтвердив нове влучання у склади

Київ • УНН

 • 214 перегляди

На Київщині через атаки БпЛА поранена жінка, пошкоджено будинок і склади. У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу.

Шоста доба ворожих атак на Київщину - голова ОВА підтвердив нове влучання у склади

Ворог не припиняє тероризувати Київщину. Атаки БпЛА тривають уже шосту добу. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення, рятувальники ліквідовують пожежу, передає УНН.

Деталі

Ткаченко розповів про наслідки сьогоднішніх атак на Київську область та підтвердив пошкодження складів: 

  • у Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. Із раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається;
    • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок;
      • у Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

        Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких 

        - резюмував Ткаченко.

        Нагадаємо

        Раніше у соцмережах з'явилось повідомлення, що російські окупанти, попередньо, знову вдарили по складських приміщеннях під Києвом. Дим видно у столиці.

        Антоніна Туманова

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