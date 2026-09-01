Шестые сутки вражеских атак на Киевщину — глава ОВА подтвердил новое попадание в склады
Киев • УНН
В Киевской области из-за атак БПЛА ранена женщина, повреждены дом и склады. В Бучанском районе спасатели тушат пожар.
Враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Атаки БпЛА продолжаются уже шестые сутки. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в Бучанском районе враг повредил складские помещения, спасатели ликвидируют пожар, передает УНН.
Детали
Ткаченко рассказал о последствиях сегодняшних атак на Киевскую область и подтвердил повреждение складов:
- в Броварском районе получила ранение женщина 1971 года рождения. С ранением бедра ее госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается;
- в Броварском районе поврежден частный дом;
- в Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.
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Напомним
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что российские оккупанты, предположительно, снова нанесли удар по складским помещениям под Киевом. Дым виден в столице.