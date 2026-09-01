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Financial Times

Шестые сутки вражеских атак на Киевщину — глава ОВА подтвердил новое попадание в склады

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В Киевской области из-за атак БПЛА ранена женщина, повреждены дом и склады. В Бучанском районе спасатели тушат пожар.

Шестые сутки вражеских атак на Киевщину — глава ОВА подтвердил новое попадание в склады

Враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Атаки БпЛА продолжаются уже шестые сутки. Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в Бучанском районе враг повредил складские помещения, спасатели ликвидируют пожар, передает УНН.

Детали

Ткаченко рассказал о последствиях сегодняшних атак на Киевскую область и подтвердил повреждение складов: 

  • в Броварском районе получила ранение женщина 1971 года рождения. С ранением бедра ее госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается;
    • в Броварском районе поврежден частный дом;
      • в Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.

        Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги, берегите себя и своих близких 

        - резюмировал Ткаченко.

        Напомним

        Ранее в соцсетях появилось сообщение, что российские оккупанты, предположительно, снова нанесли удар по складским помещениям под Киевом. Дым виден в столице.

        Антонина Туманова

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