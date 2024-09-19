В Украину попадают боеприпасы из Индии несмотря на протесты россии - Reuters

Артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, были перенаправлены европейскими клиентами в Украину. При этом Индия не вмешивалась в сделку, чтобы остановить торговлю, что вызвало протесты со стороны москвы. Об этом со ссылкой на источники и собственный анализ сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно данным источников и таможенным данным, передача индийского вооружения Украине продолжается уже более года.

При этом индийские правила экспорта вооружений ограничивают использование оружия только заявленным покупателем, в случае несанкционированной передачи поставки оружия могут прекратиться. По меньшей мере дважды россия поднимала этот вопрос, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел рф лаврова с его индийским коллегой.

Источники в индийском правительстве и оборонной промышленности сообщили Reuters, что Индия производит небольшое количество боеприпасов, которые использует Украина. По оценкам одного из чиновников, оно составляет менее 1% от общего количества оружия, импортированного Украиной за время войны.

Среди европейских стран, которые отправляют индийские боеприпасы в Украину, Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу по поставке Киеву артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского Союза, по словам испанского и высокопоставленного индийского чиновника, а также бывшего топ-менеджера государственной компании Индии, чьи боеприпасы использует Украина.

Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но вместе с руководителем оборонной промышленности, которому непосредственно известно об этих поставках, он заявил, что Индия не принимает никаких мер для прекращения поставок в Европу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что изменение позиции Индии по войне заставит путина стремиться к ее завершению. Зеленский отметил важность влияния Индии на российскую экономику.

FT: росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення