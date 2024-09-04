FT: россия тайно закупала у Индии товары двойного назначения

россия тайно закупала в Индии товары двойного назначения и изучала возможность строительства в стране предприятий, чтобы получать компоненты для своих военных нужд. Об этом со ссылкой на государственную переписку рф пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Журналисты выяснили, что министерство промышленности и торговли Москвы, которое контролирует оборонное производство для поддержки полномасштабного вторжения рф в Украину, в октябре 2022 года разработало конфиденциальные планы потратить около 82 млрд рупий на поставки критической электроники по каналам, скрытым от западных правительств.

План, изложенный в письмах в теневой орган по содействию торговле, тесно связанный с российскими спецслужбами, имел целью использовать "значительные резервы" рупий, накопленные российскими банками от продажи нефти в Индию.

В частности, россия рассматривала Индию как альтернативный рынок для поставок критически важных товаров, которые "ранее поставлялись из недружественных стран".

Согласно документам, россия и ее индийские партнеры нацелились на технологии двойного назначения - товары, имеющие как гражданское, так и военное применение и подпадающие под западный экспортный контроль. Москва даже предполагала вложить инвестиции в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники.

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Также российские компании использовали рупии для торговли золотом и покупки товаров, чтобы обойти санкции.

Дополнение

Поставщиком электронного оборудования на 4,9 млрд долларов в документах указана индийская компания Innovio Ventures. В частности, речь идет о беспилотниках. Использовать электронное оборудование на сумму 568 000 долларов планировала российская компания "Тесткомплект", которая тесно связана с оборонным сектором.

Пока непонятно, насколько рф удалось реализовать этот план. Но, как пишут западные журналисты со ссылкой на недавние данные торговых потоков, отношения с Индией укрепились в определенных категориях товаров.

Напомним

В июле Индия импортировала рекордные 2,07 млн баррелей российской нефти в сутки, опередив Китай. Доля российской нефти в импорте Индии достигла 44%, рост составил 4,2% по сравнению с июнем.

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