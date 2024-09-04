FT: росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення

росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і вивчала можливість будівництва в країні підприємств, щоб отримувати компоненти для своїх військових потреб. Про це з посиланням на державне листування рф пише Financial Times, передає УНН.

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Журналісти з'ясували, що міністерство промисловості й торгівлі Москви, яке контролює оборонне виробництво для підтримки повномасштабного вторгнення рф в Україну, у жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани витратити близько 82 млрд рупій на постачання критичної електроніки каналами, прихованими від західних урядів.

План, викладений у листах до тіньового органу зі сприяння торгівлі, тісно пов'язаного з російськими спецслужбами, мав на меті використати "значні резерви" рупій, накопичені російськими банками від продажу нафти до Індії.

Зокрема, росія розглядала Індію як альтернативний ринок для постачання критично важливих товарів, які "раніше постачалися з недружніх країн".

Згідно з документами, росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення — товари, що мають як цивільне, так і військове застосування і які підпадають під західний експортний контроль. Москва навіть припускала вкласти інвестиції в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки.

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Також осійські компанії використовували рупії для торгівлі золотом і купівлі товарів, щоб обійти санкції.

Доповнення

Постачальником електронного обладнання на 4,9 млрд доларів у документах зазначено індійську компанію Innovio Ventures. Зокрема, йдеться про безпілотники. Використовувати електронне обладнання на суму 568 000 доларів планувала російська компанія "Тесткомплект", яка тісно пов'язана з оборонним сектором.

Наразі незрозуміло, наскільки рф вдалося реалізувати цей план. Але, як пишуть західні журналісти з посиланням на нещодавні дані торговельних потоків, відносини з Індією укріпилися у певних категоріях товарів.

Нагадаємо

У липні Індія імпортувала рекордні 2,07 млн барелів російської нафти на добу, випередивши Китай. Частка російської нафти в імпорті Індії досягла 44%, зростання склало 4,2% порівняно з червнем.

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