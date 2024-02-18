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Індія захищає свої відносини з рф та не стає на бік України у війні

Індія захищає свої відносини з рф та не стає на бік України у війні

Київ • УНН

 • 116101 перегляди

Індія захищала свої відносини з рф, підкреслюючи, що вона не приймає українську або західну позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Індія захищає відносини з рф, підкреслюючи не прийняття української чи західної позиції щодо російського вторгнення в Україну.  Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Під час дискусії з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та федеральним міністром закордонних справ Анналеною Бербок міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар виступив на захист відносин своєї країни з рф, наголошуючи, що Індія не на боці України та Заходу в суперечці щодо російського нападу на Україну.

Частково розумні партнери відкривають багато варіантів

– заявив Субрахманьям Джайшанкар.

Додамо

Індія, яка не є учасницею оборонного альянсу, підтримує широкий спектр економічних та енергетичних відносин з рф, включаючи закупівлю газу, нафти та зброї у великих масштабах.

Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters16.02.24, 12:43 • 27493 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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