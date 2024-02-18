Індія захищає свої відносини з рф та не стає на бік України у війні
Київ • УНН
Індія захищала свої відносини з рф, підкреслюючи, що вона не приймає українську або західну позицію щодо російського вторгнення в Україну.
Індія захищає відносини з рф, підкреслюючи не прийняття української чи західної позиції щодо російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.
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Під час дискусії з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та федеральним міністром закордонних справ Анналеною Бербок міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар виступив на захист відносин своєї країни з рф, наголошуючи, що Індія не на боці України та Заходу в суперечці щодо російського нападу на Україну.
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Індія, яка не є учасницею оборонного альянсу, підтримує широкий спектр економічних та енергетичних відносин з рф, включаючи закупівлю газу, нафти та зброї у великих масштабах.
Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters16.02.24, 12:43 • 27493 перегляди