Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters

Індія відновила імпорт російської нафти Sokol після двомісячної перерви: як мінімум два нафтопереробні заводи наразі прийняли партії легкої малосірчистої нафти в лютому, з посиланням на чотири торгові джерела та дані відстеження суден повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індійська компанія Hindustan Petroleum Corp купила нафту Sokol у трейдера, повідомили джерела. HPCL, швидше за все, платитиме за нафту в дирхамах ОАЕ, додали троє з них.

Індійським державним нафтопереробним підприємствам довелося припинити закупівлю цього сорту минулого року після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані для оплати російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном, вказує видання.

Це призвело до того, що понад 10 мільйонів барелів непроданої нафти Sokol опинилися у морських сховищах, що стало одним із найбільших збоїв у торгівлі російською нафтою з того часу, як Захід ввів санкції проти москви через її військові дії в Україні, зазначає видання.

Індія не отримувала нафту Sokol у грудні та січні, пише видання з посиланням на дані торгових джерел та дані відстеження суден.

Судно Seagull, що перевозило близько 95 000 тонн нафти Sokol, як повідомляється, вивантажилося в порту Мумбаї на заході Індії 13 лютого, про що свідчать дані відстеження судів LSEG.

Раніше HPCL рідко купувала нафту Sokol. За даними LSEG, раніше вона закупила цей сорт для доставки в Мумбаї у серпні.

У лютому приватний нафтопереробний завод Nayara Energy, контрольний пакет акцій якого належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "роснефть", як зазначається, також прийняла партію нафти Sokol, як свідчать дані.

Дані LSEG також показують, що три судна з нафтою Sokol - NS Lion, NS Arctic і Raven - як очікується, прибудуть у порти Парадіп і Вішакхапатнам на сході країни пізніше цього місяця, пише видання.

Джерела повідомили, що росія розглядатиме можливість продажу нафти Sokol через торгові фірми, щоб скоротити надлишкові запаси у Тихому океані. Продаж через трейдера допоможе росії отримувати стабільні платежі, хоч це зменшить знижки для покупця, кажуть вони.

Доповнення

Нафту Sokol експортує ТОВ "Сахалін-1", дочірнє підприємство російського нафтового гіганта "роснефть", яке також є продавцем цього сорту.

Індійська нафтова корпорація, найбільший нафтопереробний завод країни, була одним із ключових покупців нафти Sokol за річним контрактом із "роснефтью". Компанії довелося припинити купівлю цього сорту, оскільки ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку ОАЕ для прийому платежів у дирхамах.

Індія готова відмовитись від російської нафти - Reuters

Раніше цього місяця Китай прийняв дві партії нафти Sokol, як показали дані LSEG та Kpler та повідомили трейдери, зазначає видання.