Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters

ukenru
19:41 • 37854 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87901 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111835 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113971 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228230 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155234 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145822 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132259 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121652 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112840 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124367 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130169 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134435 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110169 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51976 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228235 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384478 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439875 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448307 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111839 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130169 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124367 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98323 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107641 перегляди
Актуальне
Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters

Індія відновила закупівлю російської нафти після двомісячної перерви - Reuters

Київ • УНН

 • 27493 перегляди

Індія відновила імпорт російської нафти сорту Sokol у лютому після двомісячної перерви, причому щонайменше два нафтопереробні заводи отримали поставки, згідно з даними відстеження суден та торгових джерел.

Індія відновила імпорт російської нафти Sokol після двомісячної перерви: як мінімум два нафтопереробні заводи наразі прийняли партії легкої малосірчистої нафти в лютому, з посиланням на чотири торгові джерела та дані відстеження суден повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Індійська компанія Hindustan Petroleum Corp купила нафту Sokol у трейдера, повідомили джерела. HPCL, швидше за все, платитиме за нафту в дирхамах ОАЕ, додали троє з них.

Індійським державним нафтопереробним підприємствам довелося припинити закупівлю цього сорту минулого року після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані для оплати російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном, вказує видання.

Це призвело до того, що понад 10 мільйонів барелів непроданої нафти Sokol опинилися у морських сховищах, що стало одним із найбільших збоїв у торгівлі російською нафтою з того часу, як Захід ввів санкції проти москви через її військові дії в Україні, зазначає видання.

Індія не отримувала нафту Sokol у грудні та січні, пише видання з посиланням на дані торгових джерел та дані відстеження суден.

Судно Seagull, що перевозило близько 95 000 тонн нафти Sokol, як повідомляється, вивантажилося в порту Мумбаї на заході Індії 13 лютого, про що свідчать дані відстеження судів LSEG.

Раніше HPCL рідко купувала нафту Sokol. За даними LSEG, раніше вона закупила цей сорт для доставки в Мумбаї у серпні.

У лютому приватний нафтопереробний завод Nayara Energy, контрольний пакет акцій якого належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "роснефть", як зазначається, також прийняла партію нафти Sokol, як свідчать дані.

Дані LSEG також показують, що три судна з нафтою Sokol - NS Lion, NS Arctic і Raven - як очікується, прибудуть у порти Парадіп і Вішакхапатнам на сході країни пізніше цього місяця, пише видання.

Джерела повідомили, що росія розглядатиме можливість продажу нафти Sokol через торгові фірми, щоб скоротити надлишкові запаси у Тихому океані. Продаж через трейдера допоможе росії отримувати стабільні платежі, хоч це зменшить знижки для покупця, кажуть вони.

Доповнення

Нафту Sokol експортує ТОВ "Сахалін-1", дочірнє підприємство російського нафтового гіганта "роснефть", яке також є продавцем цього сорту.

Індійська нафтова корпорація, найбільший нафтопереробний завод країни, була одним із ключових покупців нафти Sokol за річним контрактом із "роснефтью". Компанії довелося припинити купівлю цього сорту, оскільки ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку ОАЕ для прийому платежів у дирхамах.

Індія готова відмовитись від російської нафти - Reuters10.01.24, 18:18 • 23312 переглядiв

Раніше цього місяця Китай прийняв дві партії нафти Sokol, як показали дані LSEG та Kpler та повідомили трейдери, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
reutersReuters
niu-deliНью-Делі
pekinПекін
indiiaІндія
tykhyi-okeanТихий океан
obiednani-arabski-emiratyОб'єднані Арабські Емірати
kytaiКитай
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74