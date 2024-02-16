Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters

Индия возобновила импорт российской нефти Sokol после двухмесячного перерыва: как минимум два нефтеперерабатывающих завода на данный момент приняли партии легкой малосернистой нефти в феврале, со ссылкой на четыре торговые источники и данные отслеживания судов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Индийская компания Hindustan Petroleum Corp купила нефть Sokol у трейдера, сообщили источники. HPCL, скорее всего, будет платить за нефть в дирхамах ОАЭ, добавили трое из них.

Индийским государственным нефтеперерабатывающим предприятиям пришлось прекратить закупку этого сорта в прошлом году после того, как правительство посоветовало им не использовать китайские юани для оплаты российской нефти на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином, указывает издание.

Это привело к тому, что более 10 миллионов баррелей непроданной нефти Sokol оказались в морских хранилищах, что стало одним из крупнейших сбоев в торговле российской нефтью с тех пор, как Запад ввел санкции против москвы из-за ее военных действий в Украине, отмечает издание.

Индия не получала нефть Sokol в декабре и январе, пишет издание со ссылкой на данные торговых источников и данные отслеживания судов.

Судно Seagull, перевозившее около 95 000 тонн нефти Sokol, как сообщается, выгрузилось в порту Мумбаи на западе Индии 13 февраля, о чем свидетельствуют данные отслеживания судов LSEG.

Ранее HPCL редко покупала нефть Sokol. По данным LSEG, ранее она закупила этот сорт для доставки в Мумбаи в августе.

В феврале частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая нефтяную компанию "роснефть", как отмечается, также приняла партию нефти Sokol, как свидетельствуют данные.

Данные LSEG также показывают, что три судна с нефтью Sokol - NS Lion, NS Arctic и Raven - как ожидается, прибудут в порты Парадип и Вишакхапатнам на востоке страны позже в этом месяце, пишет издание.

Источники сообщили, что россия будет рассматривать возможность продажи нефти Sokol через торговые фирмы, чтобы сократить избыточные запасы в Тихом океане. Продажа через трейдера поможет россии получать стабильные платежи, хотя это уменьшит скидки для покупателя, говорят они.

Дополнение

Нефть Sokol экспортирует ООО "Сахалин-1", дочернее предприятие российского нефтяного гиганта "роснефть", которое также является продавцом этого сорта.

Индийская нефтяная корпорация, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, была одним из ключевых покупателей нефти Sokol по годовому контракту с "роснефтью". Компании пришлось прекратить покупку этого сорта, поскольку ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке ОАЭ для приема платежей в дирхамах.

Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters

Ранее в этом месяце Китай принял две партии нефти Sokol, как показали данные LSEG и Kpler и сообщили трейдеры, отмечает издание.